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Необычные Летающие Объекты в будущем: куда ведёт тренд

Необычные Летающие Объекты в будущем: куда ведёт тренд

Ещё из Мифов Древней Греции (условно) мы знаем, что люди постоянно «видели» всякие обожествлённые существа и их механизмы, воспаряющие в небо.

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