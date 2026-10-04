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На ИркАЗе ввели масочный режим после сообщений о чуме

На ИркАЗе ввели масочный режим после сообщений о чуме

На Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели масочный режим на фоне сообщений о чуме. Директор предприятия Артём Фоминых объяснил решение большим количеством слухов и противоречивой информации в городе и назвал маски профилактической мерой, сообщают региональные издания.

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