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ФедералПресс

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2 млрд рублей алиментов: приставы Петербурга взыскали долги с нерадивых отцов

2 млрд рублей алиментов: приставы Петербурга взыскали долги с нерадивых отцов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября, ФедералПресс. За первые девять месяцев 2026 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с недобросовестных родителей около 2 млрд рублей задолженности по алиментам.

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