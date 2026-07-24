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Царьград

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Дмитрий Поднозов будет кремирован после прощания в театре "Особняк"

Дмитрий Поднозов будет кремирован после прощания в театре "Особняк"

Церемония прощания с русским актёром Дмитрием Поднозовым пройдет в театре "Особняк" с 10:00 до 14:00.

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