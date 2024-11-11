Рогов: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в городе Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье зафиксированы взрывы, о чем сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, в своем Telegram-канале.
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