"По глазам понял — будет стрелять": Русский танкист повторил подвиг отчаянного якута с ножом

По рации прозвучало: "Делай с ним что хочешь". В этот момент боевик сказал Максиму: "Беги". Наш танкист сделал три шага и услышал, как враг передёрнул затвор автомата, но тот дал осечку, затем вторую — и тут началось… Танкист Максим Григорьев повторил подвиг своего прославленного однофамильца из Якутии Героя России Андрея Григорьева, который победил противника в ножевом бою.
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