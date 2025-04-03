"По глазам понял — будет стрелять": Русский танкист повторил подвиг отчаянного якута с ножом

По рации прозвучало: "Делай с ним что хочешь". В этот момент боевик сказал Максиму: "Беги". Наш танкист сделал три шага и услышал, как враг передёрнул затвор автомата, но тот дал осечку, затем вторую — и тут началось… Танкист Максим Григорьев повторил подвиг своего прославленного однофамильца из Якутии Героя России Андрея Григорьева, который победил противника в ножевом бою.