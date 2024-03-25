Как немцы персидский шёлк через Московию возили. Проект

﻿﻿Орейлий заканчивает свою книгу надписью из могилы купца: Das Leben Hamburg gab, / Гамбург дал мне жизнь, Hispanien den Muth, / Испания – Дух, Гольштейн в восторге от Глюка: / Гольштейн в восторге: Main toun den tod mir tout.