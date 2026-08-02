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Слуцкий предложил бесплатные санатории для железнодорожников

Слуцкий предложил бесплатные санатории для железнодорожников

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение для работников железнодорожного транспорта, занятых на тяжелых и вредных производствах.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
все правильно, работа у них такая тяжелам. сутками работают. пусть лечатся  иотдыхают, не все время депутатам там лечиться.
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1 м.
Александр Конкин
Это с каких шишей? МПС и при Союзе было государство в государстве, со своими законами и льготами! Как пример ж/д и автовокзалы в Ростове на Дону... Кто бывал? И как, есть разница? На мой взгляд как между нищим и, как минимум, министром!
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1 м.