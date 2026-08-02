Слуцкий предложил бесплатные санатории для железнодорожников

все правильно, работа у них такая тяжелам. сутками работают. пусть лечатся иотдыхают, не все время депутатам там лечиться.

Александр Конкин

Это с каких шишей? МПС и при Союзе было государство в государстве, со своими законами и льготами! Как пример ж/д и автовокзалы в Ростове на Дону... Кто бывал? И как, есть разница? На мой взгляд как между нищим и, как минимум, министром!