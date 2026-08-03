Сергей Лазарев купил квартиру за $1 млн в США. Фото

Российский певец Сергей Лазарев приобрел апартаменты в Майами стоимостью около миллиона долларов. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич, сообщает aif.
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