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Сергей Лазарев купил квартиру за $1 млн в США. Фото

Сергей Лазарев купил квартиру за $1 млн в США. Фото

Российский певец Сергей Лазарев приобрел апартаменты в Майами стоимостью около миллиона долларов. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе The Floridian Condo на побережье Майами-Бич, сообщает aif.

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