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У «королевы марафонов» Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

У «королевы марафонов» Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

Скандально известная блогер Елена Блиновская, задержанная в 2023 году за неуплату налогов, владеет элитной недвижимостью в Дубае, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы эмирата.

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