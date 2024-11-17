У «королевы марафонов» Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

Скандально известная блогер Елена Блиновская, задержанная в 2023 году за неуплату налогов, владеет элитной недвижимостью в Дубае, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы эмирата.
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