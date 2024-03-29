Паника в Харькове, ФАБы утюжат врага: Город начинают сдавать?

Город погружён в полный блэкаут, а энергетическая инфраструктура имеет критические повреждения. Наиболее интенсивные атаки по вражеским объектам начались из-за постоянных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ и практически не прекращаются – вопрос о создании "санитарной зоны" стоит как никогда остро.
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