Паника в Харькове, ФАБы утюжат врага: Город начинают сдавать?

Город погружён в полный блэкаут, а энергетическая инфраструктура имеет критические повреждения. Наиболее интенсивные атаки по вражеским объектам начались из-за постоянных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ и практически не прекращаются – вопрос о создании "санитарной зоны" стоит как никогда остро.