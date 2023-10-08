Неплотно прикрытые двери российского шоубиза

ВТ

Врам Тавризов

А почему ее никто не вычеркнул из списков на концерт? У продюсера концерта нет своей безопасности? Да каждый охранник у нас запретил бы ее участие Вот такая у нас безопасность - хотя половина мужиков в стране что/то охраняет...