Эта девушка на фоне всех остальных оказалась более осмотрительной. Правда в соцсетях она позволила себе несколько расслабиться в виде критических высказываний в адрес действий России, но явно, принародно, официально - ни-ни, никаких высказываний.
Неплотно прикрытые двери российского шоубиза
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
А почему ее никто не вычеркнул из списков на концерт? У продюсера концерта нет своей безопасности? Да каждый охранник у нас запретил бы ее участие Вот такая у нас безопасность - хотя половина мужиков в стране что/то охраняет...
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1 д.
Михаил Васильев
Евреи кучкуются ...
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1 д.
Михаил Васильев
Жаль, что все "эти" не едут в свою обетованную землю, а гадят в России!
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1 д.
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