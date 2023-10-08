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Неплотно прикрытые двери российского шоубиза

Неплотно прикрытые двери российского шоубиза

Эта девушка на фоне всех остальных оказалась более осмотрительной. Правда в соцсетях она позволила себе несколько расслабиться в виде критических высказываний в адрес действий России, но явно, принародно, официально - ни-ни, никаких высказываний.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
А почему ее никто не вычеркнул из списков на концерт? У продюсера концерта нет своей безопасности? Да каждый охранник у нас запретил бы ее участие Вот такая у нас безопасность - хотя половина мужиков в стране что/то охраняет...
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1 д.
Михаил Васильев
Евреи кучкуются ...
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1 д.
Михаил Васильев
Жаль, что все &quot;эти&quot; не едут в свою обетованную землю, а гадят в России!
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1 д.

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