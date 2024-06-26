Путин и Эрдоган договорились продолжить антитеррористическое сотрудничество

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
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