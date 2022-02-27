Брэйден Пойнт: «Кучеров постоянно смотрит видео, детально разбирает комбинации. Было очень интересно следить за матчами вместе»

Брэйден Пойнт рассказал, что Никита Кучеров постоянно разбирает видео матчей. Форвард «Тампы» высказался о своем партнере после матча с «Нэшвиллом» (3:2) на открытом воздухе, в котором он набрал 2 (1+1) очка.
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