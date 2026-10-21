Выработка электроэнергии «Мосэнерго» снизилась за 9 месяцев на 2,9%За январь–сентябрь 2026 года электростанции ПАО «Мосэнерго » выработали 45,22 млрд кВт∙ч электроэнергии – на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (46,55 млрд кВт∙ч), следует из отчетности компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Лучше ожиданий. В...
- В ближайшее время...
- Россия призвала З...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым