Выработка электроэнергии «Мосэнерго» снизилась за 9 месяцев на 2,9%За январь–сентябрь 2026 года электростанции ПАО «Мосэнерго » выработали 45,22 млрд кВт∙ч электроэнергии – на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (46,55 млрд кВт∙ч), следует из отчетности компании.