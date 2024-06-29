Соединенные Штаты планируют продолжить патрулирование и полеты над Черным морем

Соединенные Штаты намерены продолжить патрулирование и полеты беспилотных летательных аппаратов над международными водами Черного моря, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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