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Добыча алмазов может быть частично остановлена: планы «Алроса» на 2025 год

Добыча алмазов может быть частично остановлена: планы «Алроса» на 2025 год

Добыча алмазов может быть частично остановлена: планы «Алроса» на 2025 год Татьяна АрестоваКомпания «Алроса» рассматривает возможность временного прекращения добычи на менее рентабельных участках в следующем году из-за продолжающегося кризиса в алмазной отрасли.

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