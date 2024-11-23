Добыча алмазов может быть частично остановлена: планы «Алроса» на 2025 год Татьяна АрестоваКомпания «Алроса» рассматривает возможность временного прекращения добычи на менее рентабельных участках в следующем году из-за продолжающегося кризиса в алмазной отрасли.
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