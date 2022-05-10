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ВКС РФ наносят удары по боевикам на "Азовстали" бомбами крупного калибра

ВКС РФ наносят удары по боевикам на "Азовстали" бомбами крупного калибра

В периоды закрытия гуманитарных коридоров самолётами ВКС РФ наносятся мощные ракетно-бомбовые удары боеприпасами крупного калибра по местам дислокации украинских боевиков — членов группировки "Азов"* на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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