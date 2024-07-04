В Кузбассе страны БРИКС обсудили перспективы развития мировой энергетики

В Кузбассе проходит второе заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике, участниками заседания стали представители девяти стран, входящих в состав союза, а также российские министры и руководители энергетических компаний.
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