V Московская Арт Премия объявила лауреатов

В Москве прошла церемония вручения V Московской Арт Премии. Мероприятие прошло в парке «Зарядье». Победители были определены в пяти номинациях экспертным советом в составе более 30 представителей отрасли.
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