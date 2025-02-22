Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Юрий Селиванов
    Благодарю за напоминание. Слава Богам нашим.День Бога Велеса
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День Бога Велеса

День Бога Велеса

24 февраля по народному календарю празднуется день Власия, но традиция данного дня имеет ведические корни.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. Слава Богам нашим.
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