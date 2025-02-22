24 февраля по народному календарю празднуется день Власия, но традиция данного дня имеет ведические корни.
День Бога Велеса
Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. Слава Богам нашим.
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14 час.
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24 февраля по народному календарю празднуется день Власия, но традиция данного дня имеет ведические корни.
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