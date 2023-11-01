Дивный мир "основанный на правилах"

Может американским пресс-секретарям пресс-конференции начинать с обзора новостей для этих пресс-секретарей, чтобы у тех не было недостатка в информации?Сурдопереводчица мне кажется всё ответила по-честному, мимикой и жестами на комментарий преставителя Пентагона об ударе Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебали:https://t.