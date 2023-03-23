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Медведев о тактике против Алькараса: «Если легко проиграю два матча подряд, то нужно будет что-то менять. Но одного матча недостаточно»

Даниил Медведев ответил, готов ли менять тактику против Карлоса Алькараса. Он уступил испанцу в финале в Индиан-Уэллс (3:6, 2:6), и многие отмечали, что тот использовал глубокую позицию Медведева на корте.

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