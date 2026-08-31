Волковскому спиртзаводу могут вернуть права на бутылку в форме волка

Конкурсный управляющий ЗАО «Волковский спиртзавод» Сергей Федосеев оспаривает передачу рассказовскому предпринимателю Кристине Панфиловой исключительного права на товарный знак.
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