Сотрудниками полиции в Северной Осетии задержан подозреваемый в покушении на сбыт метадона в особо крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Северной Осетии совместно с представителями УФСБ России по РСО-Алания и ВОГ МВД РФ в РСО-Алания задержали местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.