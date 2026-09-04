Советник президента России Антон Кобяков в ходе пресс-брифинга по итогам Восточного экономического форума заявил, что западные страны, оказывая поддержку Киеву, становятся соучастниками государственного терроризма.
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