Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной проблемой нехватки вооружений и техники, особенно в области артиллерии, сообщил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) американской газете The Wall Street Journal (WSJ).
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