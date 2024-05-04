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Смородская об Абаскале: «Он изобретал велосипед, никакой тренерской мысли – постоянные эксперименты. Уволили бы раньше – «Спартак» был бы выше в турнирной таблице»

«В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли – лишь постоянные эксперименты. Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным.

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