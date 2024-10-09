Молдавия выдала политолога с российским гражданством. В чем его обвиняют?

Суд на Украине арестовал на два месяца политолога ЧистилинаДмитрий ЧистилинАналитический Экспертный Форум/YouTube Украинский суд арестовал на два месяца политолога и экономиста Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства.