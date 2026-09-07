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Сгоревшая яичница стала поводом для нападения брата на брата в Ярославском районе

Сгоревшая яичница стала поводом для нападения брата на брата в Ярославском районе

Семейно-бытовой конфликт привел одного брата на больничную койку, а второго - под арест. Уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» сейчас расследуют ярославские полицейские.

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