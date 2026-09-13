Производитель антидроновых сетей "Дарвин" заявил о неизменной цене на них 

Стоимость не меняется с момента запуска производства. Один квадратный метр защитно‑улавливающей сети стоит от 300 рублей, чтобы защита от БПЛА была доступной всем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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