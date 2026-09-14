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Новости Липецка

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Об уникальном и необычном музее «Край Долгоруковский» в Липецкой области рассказали «Бренды России»

Об уникальном и необычном музее «Край Долгоруковский» в Липецкой области рассказали «Бренды России»

Музей-усадьба «Край Долгоруковский» в Липецкой области, созданный Иваном Христенко, включает более 6000 экспонатов и знаменит историей Козьмы Пруткова.

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