В Польше фермера накажут за публичный призыв разобраться с Евросоюзом и Украиной

Аграрий вышел на акцию протеста с плакатом в поддержку России, размещенном на тракторе.Полиция Польши задержала фермера, который во время митинга против ввоза украинского зерна, повесил на свой трактор плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину.
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