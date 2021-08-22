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Xiaomi представила лэптопы Mi Notebook Pro 2021 и RedmiBook Pro 2021 в версии Enhanced Edition

Xiaomi представила лэптопы Mi Notebook Pro 2021 и RedmiBook Pro 2021 в версии Enhanced Edition

Китайская компания Xiaomi анонсировала улучшенные версии портативных компьютеров Mi Notebook Pro 2021 и RedmiBook Pro 2021: новинки получили приставку Enhanced Edition, а их главным отличием от обычных модификаций являются другие процессоры.

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