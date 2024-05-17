В ЯНАО накануне лета на 45% вырос спрос на услуги клининга

На Ямале к лету заметно вырос спрос на клининговые услуги. Желающих организовать генеральную уборку руками профессионалов стало в 1,5 раза больше, спрос на услуги по мытью окон взлетел в 10 раз, сказано в релизе компании «Авито».
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