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Двух погибших на Украине офицеров провожают в последний путь в Волгограде

Двух погибших на Украине офицеров провожают в последний путь в Волгограде

На территории воинской части, расположенной в Дзержинском районе, состоится церемония прощания с замкомандира мотострелковой дивизии Канатом Мукатовым и старшим лейтенантом Олегом Пивневым, сообщают в военном комиссариате Волгоградской области.

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