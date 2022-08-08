Двух погибших на Украине офицеров провожают в последний путь в Волгограде

На территории воинской части, расположенной в Дзержинском районе, состоится церемония прощания с замкомандира мотострелковой дивизии Канатом Мукатовым и старшим лейтенантом Олегом Пивневым, сообщают в военном комиссариате Волгоградской области.
На территории воинской части, расположенной в Дзержинском районе, состоится церемония прощания с замкомандира мотострелковой дивизии Канатом Мукатовым и старшим лейтенантом Олегом Пивневым, сообщают в военном комиссариате Волгоградской области.
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