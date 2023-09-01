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Прогноз Россия — Катар 12 сентября: коэффициенты и ставки, кто победит в товарищеском матче

Прогноз Россия — Катар 12 сентября: коэффициенты и ставки, кто победит в товарищеском матче

Российский футбольный союз предварительно договорился с очередными командами, которые смогут провести со сборной России товарищеские матчи.

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