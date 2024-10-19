Белковый голод – причина переедания.

Порассуждаем …? Всем нам известно, что наш организм состоит в основном из белка. Они играют важную роль в жизни человека (это наш строительный материал: гормоны, клетки, органы, мышцы, кровь и вся наружная составляющая (волосы, ногти, кожа) и т.