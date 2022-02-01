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Эксперт рассказала, какие комиссии банки не имеют права брать

Эксперт рассказала, какие комиссии банки не имеют права брать

Так, незаконны комиссии, которые являются неотъемлемой частью оказываемой банком услуги. Например, комиссии за рассмотрение заявки на выдачу кредита, его предоставление, перечисление средств на счет заемщика, открытие и ведение ссудного счета (банковский счет для перечисления кредитных средств открывается только на срок действия кредитного договора, поэтому начисление комиссии за это незаконно), информирование о задолженности; комиссия за досрочное закрытие кредитного договора; комиссия за выдачу личных денежных средств в кассе банка, перечисляет Дайнеко.

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