В Британии предупредили Трампа о неизбежной победе РФ

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Россия в любом случае победит в украинском конфликте, избранный президент США Дональд Трамп должен это осознавать.
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