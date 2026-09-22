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Царьград

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В Архангельске ТГК-2 завершит ремонт тепломагистрали к 23 сентября

В Архангельске ТГК-2 завершит ремонт тепломагистрали к 23 сентября

Ремонт тепломагистрали на проспекте Дзержинского в Архангельске привел к снижению давления теплоносителя в трех районах города, а завершить работы и восстановить штатное теплоснабжение планируется 23 сентября.

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