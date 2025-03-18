Миллер назвал объективность VAR при офсайдах «субъективной данностью»

По его мнению, победный гол «Спартака» в ворота «Зенита» был забит с нарушением правил Председатель правления «Газпрома», генерального спонсора петербургского «Зенита», Алексей Миллер высказал свое отношение к системе VAR.
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