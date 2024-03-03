Солдат ВСУ Шевченко перешел на сторону России, добровольно сдавшись в плен

Военнослужащий ВСУ Евгений Шевченко из 63-й механизированной бригады 107-го батальона украинской армии добровольно сдался в плен с целью перейти на сторону России и принимать участие в боевых действиях в составе ВС РФ, сообщает Telegram-канал «АТО Донецк | Новости» .