Солдат ВСУ Шевченко перешел на сторону России, добровольно сдавшись в плен

Военнослужащий ВСУ Евгений Шевченко из 63-й механизированной бригады 107-го батальона украинской армии добровольно сдался в плен с целью перейти на сторону России и принимать участие в боевых действиях в составе ВС РФ, сообщает Telegram-канал «АТО Донецк | Новости» .
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