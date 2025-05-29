В Ставрополе при взрыве погиб ветеран СВО

Ветеран специальной военной операции, участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб этой ночью в результате взрыва, прогремевшего этой ночью в Ставрополе, сообщил 29 мая на своей странице в соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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