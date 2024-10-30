Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное

Александр Симаков

Если бы, да кабы, то во рту росли грибы... Ты прочти свой комментарий: с одной стороны Набиулина денег мало денег даёт, а с другой стороны - государство деньги вкладывает. Кто в доме хозяин-то - Набиуллина или государство? 😂 Судя по всему, ты статью не читал. Прочти хотя бы предпоследний абзац - это как раз про таких, как ты: ... "В таких обстоятельствах логичный и единственный выход, это попытаться опозорить и опорочить противника с которым справиться не получается.". И вот отсюда вопрос - ты просто дурак или по методичке шпаришь?