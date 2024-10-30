Так получается, что я редко касаюсь темы экономики и действий правительства и Центробанка в этой области.
Защищаем Набиуллину: дело неблагодарное, но нужное
Комментарии
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Александр Симаков
Если бы, да кабы, то во рту росли грибы... Ты прочти свой комментарий: с одной стороны Набиулина денег мало денег даёт, а с другой стороны - государство деньги вкладывает. Кто в доме хозяин-то - Набиуллина или государство? 😂 Судя по всему, ты статью не читал. Прочти хотя бы предпоследний абзац - это как раз про таких, как ты: ... "В таких обстоятельствах логичный и единственный выход, это попытаться опозорить и опорочить противника с которым справиться не получается.". И вот отсюда вопрос - ты просто дурак или по методичке шпаришь?
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4 час.
Александр Симаков
Никому я не должен присесть. Это тебе, судя по твоему нику, привычно приседать
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1 час.
Людмила Фирстова
Это вы враг России, посмотрела ваш аккаунт и комментарии на других сайтах, написал на большой срок! Не боитесь, что привлекут по УК РФ за дискредитацию правительства и должностных лиц? Сам исчезнешь с нашего сайта или помочь?Нам провокаторы и предатели здесь не нужны!
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34 мин.
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