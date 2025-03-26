«Проект откладывается»: задержки в постройке шведских «суперподлодок» A26 Концепт A26В настоящее время на вооружении ВМС Швеции состоит 4 подлодки – 1 класса Södermanland и 3 типа Gotland.
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«Проект откладывается»: задержки в постройке шведских «суперподлодок» A26 Концепт A26В настоящее время на вооружении ВМС Швеции состоит 4 подлодки – 1 класса Södermanland и 3 типа Gotland.
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