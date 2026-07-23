НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Сотрудники закрытой СК Армении торговой площадки Царукяна проводят акцию протеста

ЕРЕВАН, 23 июля. /ТАСС/. Работники торговой площадки "Ариндж молл" в пригороде Еревана, принадлежащей арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмену Гагику Царукяну, вышли на акцию протеста в связи с закрытием части торговых точек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии