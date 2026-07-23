Сотрудники закрытой СК Армении торговой площадки Царукяна проводят акцию протеста

ЕРЕВАН, 23 июля. /ТАСС/. Работники торговой площадки "Ариндж молл" в пригороде Еревана, принадлежащей арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмену Гагику Царукяну, вышли на акцию протеста в связи с закрытием части торговых точек.
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