«Уничтожить!»: «Генералу Армагеддону» поступил первый приказ Путина. «Это была пристрелка»: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

Новости СВО, сегодня на 10 октября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, на 10.
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