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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пользователи не оценили Star Wars: Outlaws – средняя оценка игры на Metacritic составила ...

Пользователи не оценили Star Wars: Outlaws – средняя оценка игры на Metacritic составила ...

Пользователи не оценили Star Wars: Outlaws – средняя оценка игры на Metacritic составила всего 4,8/10Спустя 3 дня после релиза игры Star Wars: Outlaws от студии Massive Entertainment и компании Ubisoft спало эмбарго на публикацию пользовательских оценок к игре на агрегаторе Metacritic.

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