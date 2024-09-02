Пользователи не оценили Star Wars: Outlaws – средняя оценка игры на Metacritic составила всего 4,8/10Спустя 3 дня после релиза игры Star Wars: Outlaws от студии Massive Entertainment и компании Ubisoft спало эмбарго на публикацию пользовательских оценок к игре на агрегаторе Metacritic.