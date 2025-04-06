Актриса Яна Поплавская прямо высказалась после слов главы Следкома Александра Бастрыкина. Фактически прозвучал крик души: "Почему мы должны это давать, когда самим не хватает?!" В частности, Яна Поплавская отреагировала на слова председателя СК о детях мигрантов.
"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо
Комментарии
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Юрий Белов
ПОПЛАВСКАЯ - МО - ЛО - ДЕЦ !!! А когда наконец уже власти услышат пожелание большинства народа России - ВЫГНАТЬ ОБОРЗЕВШИХ ВКОНЕЦ ПРИШЕЛЬЦЕВ НА ХРЕН ИЗ СТРАНЫ ???!!!!! ЭТА САРАНЧА УЖЕ ЗАДОЛБАЛА !!!
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12 час.
Ваша Светлость
А Путин многозначительно молчит... Ему еще 4 с лишним года "пахать как "рабу на галёрах", силы бережёт... А народ, а что народ, народ рядом с рукоблудителями не живёт, у народа денег нет на охраняемые резиденции, личную охрану, народ как-нить выживет. Гадко всё это...
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11 час.
Одиссей
"Прописные истины, но дружбонародовцы хотят завезти ещё больше мигрантов, ещё больше их жён и детей. Если такая любовь, пусть сами едут со своими детьми в эти страны и дружбонародят там взасос." Дружба народов была давно - при СССР. Тогда же были: - единое государство - единая идеология (официально) - единое законодательство - единое мировоззрение (условно) - единые границы - единая школьная программа воспитания и образования - единое еще много чего. В результате, хоть и с некоторыми натяжками можно было говорить о СОВЕТСКОМ человеке, у которого национальность и связанные с ней особенности отступали на 125й план. Но с той поры прошло 35 лет. Почти 2 поколения. И все это время КАЖДАЯ страна развивалась не по ЕДИНЫМ установкам, а по своим индивидуальным, учитывающим свои любимые национальные особенности. В результате, мы сейчас НЕ единый народ и говорить о дружбонародничестве или глупо, или преступно Они - ИНОСТРАНЦЫ - и этим все сказано! И относиться к ним надо как к иностранцам!! Без соплей и сантиментов.
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11 час.
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