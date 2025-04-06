"Почему мы должны отдавать, когда самим не хватает?!": После слов Бастрыкина прозвучал крик души. Поплавская сказала всё прямо

Одиссей

"Прописные истины, но дружбонародовцы хотят завезти ещё больше мигрантов, ещё больше их жён и детей. Если такая любовь, пусть сами едут со своими детьми в эти страны и дружбонародят там взасос." Дружба народов была давно - при СССР. Тогда же были: - единое государство - единая идеология (официально) - единое законодательство - единое мировоззрение (условно) - единые границы - единая школьная программа воспитания и образования - единое еще много чего. В результате, хоть и с некоторыми натяжками можно было говорить о СОВЕТСКОМ человеке, у которого национальность и связанные с ней особенности отступали на 125й план. Но с той поры прошло 35 лет. Почти 2 поколения. И все это время КАЖДАЯ страна развивалась не по ЕДИНЫМ установкам, а по своим индивидуальным, учитывающим свои любимые национальные особенности. В результате, мы сейчас НЕ единый народ и говорить о дружбонародничестве или глупо, или преступно Они - ИНОСТРАНЦЫ - и этим все сказано! И относиться к ним надо как к иностранцам!! Без соплей и сантиментов.